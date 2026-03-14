Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης δεν αφορά μόνο τον πόλεμο: Πότε μπορεί να χρειαστεί και τι πρέπει να περιέχει

Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επανήλθε στο προσκήνιο ξανά τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο μόνο σε περιπτώσεις που σχετίζονται με πολεμικές συγκρούσεις - Τι πρέπει να περιέχει

Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στην Ευρώπη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και επανήλθε στο προσκήνιο ξανά τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή εδώ και περίπου δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, ένα τέτοιο σακίδιο δεν είναι απαραίτητο μόνο σε περιπτώσεις που σχετίζονται με πολεμικές συγκρούσεις. Η προετοιμασία ενός τέτοιου σάκου αποτελεί μια απλή αλλά οργανωμένη μορφή πρόληψης για κάθε νοικοκυριό.

Ιδιαίτερα για οικογένειες με παιδιά, ένα σακίδιο με τα βασικά απαραίτητα μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή προληπτικής εκκένωσης. Αυτό μπορεί να συμβεί για παράδειγμα σε έναν ισχυρό σεισμό, σε μια μεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι ή σε άλλες καταστάσεις όπου οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους.

Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Πώς να το ετοιμάσουμε σωστά

Ο Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, διευθυντής επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εξήγησε στην ΕΡΤ ότι πρόκειται για ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού.

Στόχος του είναι «να γνωρίζουμε τι πρέπει να έχουμε έτοιμο σε έναν σάκο κοντά στην έξοδο του σπιτιού μας, ώστε να μπορούμε να φύγουμε γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να είναι ένας σεισμός ή μια πυρκαγιά το καλοκαίρι, όταν γίνονται προληπτικές εκκενώσεις από την Πολιτική Προστασία».

Όπως εξήγησε, πρόκειται ουσιαστικά για ένα μέτρο πρόληψης. Το σακίδιο μπορεί να μας βοηθήσει να καλύψουμε βασικές ανάγκες σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης, όπως νερό, θερμότητα, τροφή, προσανατολισμό (με πυξίδα ή χάρτη), επικοινωνία και ενημέρωση για το τι συμβαίνει.

Δείχνοντας το σακίδιο στην κάμερα του ΕΡΤNews, παρουσίασε ορισμένα από τα βασικά αντικείμενα που πρέπει να υπάρχουν μέσα.

Μεταξύ αυτών είναι σημαντικά έγγραφα, όπως ταυτότητα, διαβατήριο και πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών (εφόσον υπάρχουν). Επίσης, ένας χάρτης της περιοχής, μια πυξίδα, καθώς και δεύτερα κλειδιά για το σπίτι και το αυτοκίνητο.

Για οικογένειες με παιδιά προτείνεται να υπάρχουν μέσα στο σακίδιο και απλά αντικείμενα, όπως μπογιές ή ξυλομπογιές, ώστε τα παιδιά να μπορούν να απασχολούνται και να ηρεμούν σε μια δύσκολη κατάσταση.

Στο σακίδιο πρέπει επίσης να υπάρχει ένα βασικό φαρμακείο πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση μικροτραυματισμών, καθώς και τα προσωπικά φάρμακα που μπορεί να χρειάζονται τα μέλη της οικογένειας.

Τέλος, καλό είναι να υπάρχει και ένα μικρό σκεύος, ώστε να μπορούμε να ζεστάνουμε ή να ετοιμάσουμε κάτι πρόχειρο σε περίπτωση ανάγκης.

Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τα απαραίτητα που πρέπει να περιέχει

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η λίστα με τα απαραίτητα που που πρέπει να έχει ένα σακίδιο είναι:

Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

Φάρμακα και τυχόν αναγκαία ιατρικά είδη.

Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες κλπ.).

Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι, σχοινί κ.λπ.).

Τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν χρειάζονται μαγείρεμα (κονσέρβες, παιδικές τροφές, τροφή για ζώα κ.λπ.).

Ζεστά ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης.

Φακός (με εφεδρικές μπαταρίες), κεριά, αναπτήρας ή σπίρτα.

Φορτιστής κινητού τηλεφώνου, Powerbank

Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν).

Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια).

Γυαλιά όρασης (εφεδρικό ζευγάρι).

Διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου.

Παιχνίδια για να περνά η ώρα.

Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη (ταυτότητα, συνταγές φαρμάκων κ.λπ.).

Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.).

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πόσο κοστίζει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης;