Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθεί 

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην Κεφαλονιά με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ. Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.