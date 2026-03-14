Μεγάλη φωτιά στον Ελαιώνα Ηλείας: Καίει προς το χωριό Χειμαδιό

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Ελαιώνα Ηλείας, με κατεύθυνση προς το Χειμαδιό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έχουν σπεύσει ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τον Πύργο. Η «φωτιά να εντοπίζεται σε δύο μέτωπα κατακαίγοντας αναγεννημένο δάσος», μεταφέρει το Ηλεία Live.

Η περιοχή θεωρείται δύσβατη με αποτέλεσμα να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη ζητηθεί εναέρια μέσα και επιπλέον ενισχύσεις.

Φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

