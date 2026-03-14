Μεγάλη φωτιά στον Ελαιώνα Ηλείας: Καίει προς το χωριό Χειμαδιό

Διπλό το μέτωπο στον Ελαιώνα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Ελαιώνα Ηλείας, με κατεύθυνση προς το Χειμαδιό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έχουν σπεύσει ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τον Πύργο. Η «φωτιά να εντοπίζεται σε δύο μέτωπα κατακαίγοντας αναγεννημένο δάσος», μεταφέρει το Ηλεία Live.

Η περιοχή θεωρείται δύσβατη με αποτέλεσμα να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη ζητηθεί εναέρια μέσα και επιπλέον ενισχύσεις.

Φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
 

 
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 23ΧΡΟΝΟΣ

Ελλάδα / Καλαμαριά: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου 

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης απήγγειλε στον 23χρονο -πλην της κακουργηματικής δίωξης για την ανθρωποκτονία- και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία
