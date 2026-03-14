Πυροβόλησαν κύκνο στην Κορωνησία: Το πληγωμένο πτηνό προσπαθούσε να κινηθεί στα ρηχά νερά

Αν και φοβισμένος, ο κύκνος επέτρεψε στους διασώστες να τον βοηθήσουν

The LiFO team
The LiFO team
Ο τραυματισμένος από σφαίρα κύκνος που εντοπίστηκε στην Κορωνησία / Φωτογραφία: ΕΡΤ news
Άγνωστοι φέρεται να πυροβόλησαν κύκνο στην Κορωνησία.

Το πληγωμένο πτηνό εντοπίστηκε τραυματισμένο από σφαίρα στη λιμνοθάλασσα του Αμβρακικού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κύκνος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να κινηθεί στα ρηχά νερά. Μετά από σχετική ενημέρωσή τους, εργαζόμενοι του Δήμου Άρτας έσπευσαν  στο σημείο και με προσεκτικές κινήσεις, κατάφεραν να περισυλλέξουν τον κύκνο. Αν και ήταν φοβισμένος, επέτρεψε στους διασώστες να τον βοηθήσουν.

Το ζώο αναμένεται να μεταφερθεί σε ειδικό χώρο περίθαλψης του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», ώστε να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και να αναρρώσει.

Οι αρμόδιοι που έχουν αναλάβει την περίθαλψή του, θα προσπαθήσουν  να του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.
 

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

