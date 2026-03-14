Καλαμαριά: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου 

Ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο.

Αντιμέτωπος με τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής-οπλοχρησίας (η πρώτη κακουργηματική ή άλλες δύο πλημμεληματικές), ο 23χρονος κλήθηκε από την εισαγγελέα ποινικής δίωξης να απολογηθεί στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήρε προθεσμία. Έως την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης απήγγειλε στον 23χρονο -πλην της κακουργηματικής δίωξης για την ανθρωποκτονία- και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία (σε βαθμό πλημμελήματος) και παράλληλα, τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Καλαμαριά: Δίωξη και σε δύο ακόμη άτομα

Το αιματηρό επεισόδιο φέρεται να έχει οπαδική «χροιά», σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας, σύμφωνα με τις οποίες δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη ατόμων. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα, κατά το επίδικο περιστατικό βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία για τη δολοφονία του 20χρονου.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου).

Αναφορικά με τα δύο αυτά άτομα, έχει ταυτοποιηθεί το ένα. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος παραμένει άγνωστος και αναζητείται από τις αρχές. Αναμένεται δε, να κληθούν από την αρμόδια ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση προκειμένου να απολογηθούν.