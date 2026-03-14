Καλαμαριά: Δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον 23χρονο για τη δολοφονία του 20χρονου

Δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση ασκήθηκε στον 23χρονο για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης απήγγειλε στον 23χρονο -πλην της κακουργηματικής δίωξης για την ανθρωποκτονία- και κατηγορία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία (σε βαθμό πλημμελήματος) και παράλληλα, τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Καλαμαριά: Δίωξη και σε δύο ακόμη άτομα

Το αιματηρό επεισόδιο φέρεται να έχει οπαδική «χροιά», σύμφωνα με πηγες της Εισαγγελίας, σύμφωνα με τις οποίες δίωξη με τον Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη ατόμων. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα, κατά το επίδικο περιστατικό βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία για τη δολοφονία του 20χρονου.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου).

Αναφορικά με τα δύο αυτά άτομα, έχει ταυτοποιηθεί το ένα. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος παραμένει άγνωστος και αναζητείται από τις αρχές. Αναμένεται δε, να κληθούν από την αρμόδια ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση προκειμένου να απολογηθούν.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι έχει αποκλειστεί η εκδοχή, η δολοφονία του 20χρονου να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις αρχές και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

