Taste Atlas: Η Πελοπόννησος 2ος καλύτερος γαστρονομικός προορισμός στον κόσμο

Η Πελοπόννησος αναδείχθηκε ως ο δεύτερος καλύτερος γαστρονομικός προορισμός στον κόσμο, σύμφωνα με τα «World Food Awards» του οργανισμού Taste Atlas.

Ο οργανισμός ξεχωρίζει την Πελοπόννησο για τοπικές γεύσεις όπως η γουρουνοπούλα, το εξαιρετικό ελαιόλαδο και το μέλι Ελάτης Μαινάλου, ενώ ανάμεσα στους προορισμούς που προτείνει περιλαμβάνονται η Καλαμάτα και η Αρχαία Ολυμπία.

«Συγχαρητήρια στην Πελοπόννησο (ασημένιο μετάλλιο) και στην Εμίλια Ρομάνα (χάλκινο μετάλλιο), αλλά ποιος είναι το νούμερο 1;», ανέφερε χαρακτηριστικά το Taste Atlas στη λεζάντα της ανάρτησης, πριν ανακοινώσει τον μεγάλο νικητή για το 2024, την Καμπανία της Ιταλίας

Congratulations to Peloponnese🥈 and Emilia-Romagna🥉 but who is No. 1🥇? The complete list of the 100 best food regions in 6 days on https://t.co/SMrDmQ25bH. pic.twitter.com/drZNRAWcuV