Ρόδος: Διαρρήκτες ψητοπωλείου δεν βρήκαν χρήματα και πήραν το μηχάνημα παραγγελιών και δύο μπύρες

Οι ζημιές που προκάλεσαν έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος από τη λεία τους

Ρόδος: Διαρρήκτες ψητοπωλείου δεν βρήκαν χρήματα και πήραν το μηχάνημα παραγγελιών και δύο μπύρες
LifO Newsroom
Κάμερα ασφαλείας σε ψητοπωλείο της Ρόδου κατέγραψε δύο διαρρήκτες τη στιγμή που έσπαγαν τη μεταλλική πόρτα και εισέβαλαν στο κατάστημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο. Παρότι οι δράστες φορούσαν κουκούλες, δεν είχαν καλύψει πλήρως τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha, κατήγγειλε ότι οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται σε πολλά βίντεο από διαρρήξεις στη Ρόδο. «Τους πιάνει η Αστυνομία, τους πηγαίνουν στον εισαγγελέα και τους αφήνει ελεύθερους», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δράστες δεν εντόπισαν μετρητά στο ταμείο, ωστόσο αφαίρεσαν το μηχάνημα παραγγελιών του καταστήματος και δύο μπουκάλια μπίρας - ωστόσο, οι ζημιές που προκάλεσαν θεωρούνται σημαντικές.

 
 
