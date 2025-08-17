Στο νοσοκομείο 15χρονη από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε χωριό του Αγρινίου

Στο νοσοκομείο σε ημικωματώδη κατάσταση μεταφέρθηκε μία 15χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε χωριό του Αγρινίου, τον Δεκαπενταύγουστο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του Βάλτου στο Αγρίνιο, όταν η 15χρονη κατέρρευσε έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη πέντε ανδρών, οι οποίοι φέρονται ως διοργανωτές του πάρτι. Οι συλλήψεις έγιναν το απόγευμα της ίδιας ημέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Εμπεσού, με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν διώξεις βάσει ειδικών ποινικών διατάξεων για την προστασία ανηλίκων.

Η 15χρονη εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε ημικωματώδη κατάσταση σε ανοιχτό χώρο όπου διεξαγόταν το πάρτι. Αρχικά διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και τελικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου και νοσηλεύεται έχοντας λάβει τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας για τα περαιτέρω, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ συνεχίζεται.