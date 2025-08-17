ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στη Μάνη

Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

LifO Newsroom
Φωτιά έχει ξεσπάσει στην ανατολική Μάνη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Λάγια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με11 οχήματα και από αέρος συνδράμουν τρία εναέρια μέσα εκ των οποίων 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

