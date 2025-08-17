Φωτιά τώρα στη Μάνη

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην ανατολική Μάνη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Λάγια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με11 οχήματα και από αέρος συνδράμουν τρία εναέρια μέσα εκ των οποίων 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια Ανατολικής Μάνης. Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025