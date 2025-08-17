Φωτιές στην Τουρκία: Ο καπνός «πνίγει» το Αιγαίο

Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με πύρινα μέτωπα κοντά στην Προύσα και τα Δαρδανέλια

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος καθώς καπνός από φωτιά έχει σκεπάσει την περιοχή.

Αιτία αποτελούν οι φωτιές που μαίνονται στη βορειοδυτική Τουρκία, συγκεκριμένα κοντά στην Προύσα και τα Δαρδανέλια.

Σχετική ανάρτηση έκανε ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς αναφέροντας μάλιστα πως οι ισχυροί άνεμοι έχουν μεταφέρει τον καπνό αλλά και τη μυρωδιά καμένου έως την ανατολική Αττική.

«Η φωτιά στα Δαρδανέλια 'πνίγει' με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που ειναι έντονη και στην #Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα», γράφει ο μετεωρολόγος.

🔥ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΔΑΡΔΑΝΈΛΙΑ

Η φωτιά στα Δαρδανέλια "πνίγει" με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που ειναι έντονη και στην #Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι… pic.twitter.com/fegg7bGy6C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 17, 2025

Τέλος σημειώνει πως ο απολογισμός από τις πυρκαγιές στην Τουρκία είναι 13 νεκροί, εκ των οποίων «δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές» ενώ υπάρχουν δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.»