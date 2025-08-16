Φωτιά στην Πάτρα: Απολογείται τη Δευτέρα ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό

Νέα προθεσμία έλαβε από τον ανακριτή Πατρών, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου, Πάτρας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα, λίγο μετά τις 12, στο γραφείο του ανακριτή, και μετά από λίγη ώρα εξήλθε του δικαστικού μεγάρου και οδηγήθηκε εκ νέου στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών.

Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει πως βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς.

Παράλληλα, προθεσμία για να απολογηθούν, αύριο Κυριακή έλαβαν και οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στα Συχαινά. Πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 19χρονο. Ο τελευταίος μάλιστα είναι ο μόνος που ομολόγησε την πράξη του εμπρησμού.

«Πίναμε μπύρες κι είπαμε να βάλουμε φωτιά», φέρεται να είπε, ενώ ο 27χρονος υποστήριξε: «Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Οι κινήσεις των δύο ανδρών καταγράφηκαν από κατοίκους της περιοχής, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν αναπτήρας, σπίρτα και ένα μπουκαλάκι με εύφλεκτο υλικό.