Taste Atlas: Αυτές είναι οι καλύτερες κουζίνες στον κόσμο - Η θέση της ελληνικής

Η ελληνική κουζίνα ανάμεσα στις καλύτερες στη σχετική λίστα Taste Atlas - Η θέση της

LifO Newsroom
Χωριάτικη σαλάτα / Pixabay
Λίστα με τις καλύτερες κουζίνες για τη χρονιά 2025-26 δημοσίευσε το Taste Atlas, με την ελληνική να έχει πρέπουσα θέση ανάμεσα στις κορυφαίες.

Η ιταλική κουζίνα επέστρεψε στην κορυφή κατακτώντας την πρώτη θέση, με την ελληνική να ανέρχεται δεύτερη συγκεντρώνοντας 4,60 βαθμούς συγκεντρωτικά.

Στο top 10 ακολουθούν:

  • Περού
  • Πορτογαλία
  • Ισπανία
  • Ιαπωνία
  • Τουρκία
  • Κίνα
  • Γαλλία
  • Ινδονησία

 Στην 50η θέση ανήλθε η αγγλική κουζίνα, ενώ στην τελευταία η κυπριακή. Το περασμένο καλοκαίρι, η ελληνική είχε κατακτήσει την πρώτη θέση.

