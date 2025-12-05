Taste Atlas: Αυτές είναι οι καλύτερες κουζίνες στον κόσμο - Η θέση της ελληνικής

Λίστα με τις καλύτερες κουζίνες για τη χρονιά 2025-26 δημοσίευσε το Taste Atlas, με την ελληνική να έχει πρέπουσα θέση ανάμεσα στις κορυφαίες.

Η ιταλική κουζίνα επέστρεψε στην κορυφή κατακτώντας την πρώτη θέση, με την ελληνική να ανέρχεται δεύτερη συγκεντρώνοντας 4,60 βαθμούς συγκεντρωτικά.

Στο top 10 ακολουθούν:

Περού

Πορτογαλία

Ισπανία

Ιαπωνία

Τουρκία

Κίνα

Γαλλία

Ινδονησία

Στην 50η θέση ανήλθε η αγγλική κουζίνα, ενώ στην τελευταία η κυπριακή. Το περασμένο καλοκαίρι, η ελληνική είχε κατακτήσει την πρώτη θέση.