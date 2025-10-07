Taste Atlas: Δύο ελληνικές γλυκές πίτες στις 10 καλύτερες του κόσμου - Σε ποιες θέσεις είναι

Το Taste Atlas δημοσίευσε τη λίστα με τις καλύτερες γλυκές πίτες του κόσμου.

Στην πρώτη θέση είναι μηλόπιτα από την Ολλανδία.

«Είναι μια παραδοσιακή μηλόπιτα που πολύ συχνά συνοδεύεται από ένα φλιτζάνι ζεστό καφέ. Αν και είναι ουσιαστικά η ίδια με τις περισσότερες μηλόπιτες, η ολλανδική appeltaart διαφέρει από την κλασική αμερικανική μηλόπιτα με πολλούς τρόπους. Είναι πιο στεγνή στο εσωτερικό της και είναι γεμάτη με μεγάλα κομμάτια μήλου και σταφίδας. Έχει επίσης, μπαχαρικά όπως κανέλα και χυμό λεμονιού» γράφει το Taste Atlas.

Στη δεύτερη θέση είναι η ελληνική μελόπιτα, στην 9η θέση η γαλατόπιτα, στην 18η θέση η μηλόπιτα και στην 50η η καρπουζόπιτα.

Για τη μελόπιτα, το Τaste Atlas γράφει: «Αυτό το ελαφρύ ελληνικό επιδόρπιο συνδέεται παραδοσιακά με το νησί της Σίφνου, αλλά μπορεί να βρεθεί και σε άλλες ελληνικές περιοχές. Η πίτα συνδυάζει φρέσκο ​​τυρί, κατά προτίμηση μυζήθρα με βάση το πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα, αυγά και μέλι, και συνήθως ψήνεται ως στρογγυλό κέικ χωρίς κόρα. Συνιστάται να γαρνίρετε τη μελόπιτα με λίγο κανέλα και λίγο επιπλέον μέλι».

«Στενός ''συγγενής'' του γαλακτομπούρεκου- που διακρίνεται από τα πολλά φύλλα του- η κλασική ελληνική γαλατόπιτα συνδυάζει σιμιγδάλι, γάλα, αυγά, βούτυρο και ζάχαρη, αποτελώντας μια κρεμώδη λιχουδιά. Η γαλατόπιτα ψήνεται μέχρι να ροδίσει και συνήθως γαρνίρεται με λίγο ζάχαρη άχνη ή κανέλα. Με την ελαφριά υφή και τη λεπτή γεύση της, μπορεί να σερβιριστεί σε κάθε περίσταση και απολαμβάνεται καλύτερα, καλά κρύα» σχολιάζει το Taste Atlas για τη γαλατόπιτα.

«Η μηλόπιτα ελληνικού τύπου είναι ένα κλασικό επιδόρπιο που εμφανίζεται σε πολλές παραλλαγές σε όλη τη χώρα. Παρασκευάζεται είτε ως κέικ για καφέ που συνδυάζει μήλα με κανέλα και μαλακή, βουτυράτη ζύμη, είτε ως απλή πίτα στην οποία η ζύμη καλύπτεται από μια απολαυστική γέμιση μήλου. Οι κλασικές προσθήκες συχνά περιλαμβάνουν καρύδια, διάφορα είδη αρωμάτων και αποξηραμένα φρούτα. Σε όλες τις μορφές και παραλλαγές της, η μηλόπιτα συνήθως συνδυάζεται με καφέ και απολαμβάνεται ως απογευματινό επιδόρπιο» γράφει το Taste Atlas για την ελληνική μηλόπιτα.

Επίσης, για την καρπουζόπιτα, το Taste Atlas επισημαίνει: «Η καρπουζόπιτα είναι μια γλυκιά καλοκαιρινή σπεσιαλιτέ από το ελληνικό νησί της Μήλου, που αποτελείται από σάρκα καρπουζιού, ζάχαρη, τοπικό θυμαρίσιο μέλι, αλεύρι, κανέλα και ελαιόλαδο. Το μείγμα καρπουζιού χύνεται σε ένα ταψί, λειαίνεται σε μια επίπεδη πίτα ή κέικ και καλύπτεται με άφθονο λευκό σουσάμι πριν το ψήσιμο. Η πίτα πρέπει να ψηθεί μέχρι να αποκτήσει ένα ωραίο χρώμα και τραγανή κρούστα στο κάτω μέρος, αλλά να παραμείνει μαλακή και σαν πουτίγκα στη μέση. Υπάρχουν μικρές αλλαγές για αυτή τη γλυκιά λιχουδιά, ανάλογα με την οικογενειακή συνταγή. Συνήθως απολαμβάνεται για πρωινό, αν και μπορεί επίσης, να καταναλωθεί ως γλυκό σνακ ή επιδόρπιο».

Taste Atlas: Οι 10 καλύτερες γλυκές πίτες του κόσμου

Appeltaart, Ολλανδία Μελόπιτα Key Lime Pie, ΗΠΑ Szarlotka (Pie), Πολωνία Peanut Butter Pie, ΗΠΑ Geraardsbergse mattentaart, Βέλγιο Banoffee pie, Βρετανία Blueberry Cobbler, ΗΠΑ Γαλατόπιτα Finnish blueberry pie (Mustikkapiirakka), Φινλανδία