Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ολλανδία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ένας νεκρός και τουλάχιστον 30 τραυματίες είναι ο νέος απολογισμός από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ολλανδία σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα.

Επιβατική αμαξοστοιχία, η οποία μετέφερε περίπου 50 άτομα, συγκρούστηκε με μηχάνημα έργου που βρισκόταν στη γραμμή για άγνωστους, μέχρι στιγμής λόγους, και βγήκε από τις ράγες. Το δυστύχημα έλαβε χώρα στο Voorschoten στις 04:25.

«Τουλάχιστον 30 άτομα τραυματίστηκαν και έλαβαν ιατρική φροντίδα στο σημείο. Οι σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 11 έχουν μεταφερθεί στα σπίτια τους, σε κοντινή απόσταση» ανέφεραν οι Υπηρεσίες Εκτάκτων Αναγκών.

Update

About 30 people have been injured - some seriously - after a passenger train derailed in the western #Netherlands#Emergency services say the overnight #crash happened after the train transporting about 50 people hit construction equipment near the village of #Voorschoten pic.twitter.com/JzksHR2VGK — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) April 4, 2023

Στο σημείο έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση, με τα σωστικά συνεργεία να απομακρύνουν τα θύματα, μερικά εκ των οποίων με ελικόπτερο, κάτι που δείχνει τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Εικόνες από την περιοχή, δείχνουν ένα βαγόνι μέσα σε ένα χωράφι, ένα πεσμένο στο πλάι και ένα τρίτο στο οποίο έχει ξεσπάσει φωτιά, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

«Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο και ξαφνικά έσβησαν τα φώτα» δήλωσε επιβαίνων του τρένου, μιλώντας στο τοπικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων Omroep West.

"Today, in the southern part of Voorschoten, Netherlands, two trains collided with each other and one of the trains caught fire in one of its carriages. It's been reported that several people were injured as a result of the collision".#netherlandtrainaccdient pic.twitter.com/uVnGlQIfoU — yogesh koundel (@bencher_middle) April 4, 2023

«Αρχικά δεν μπορούσαμε να βγούμε από το τρένο επειδή δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η Υπηρεσία Σιδηροδρόμου ανακοίνωσε πως έχουν σταματήσει όλα τα δρομολόγια στο τμήμα Λίντεν - Χάγη, λόγω της σύγκρουσης.

A Freight Train has collided with a Passenger Train in The Netherlands causing both Trains to Derail and resulting in over 50 Injuries so far with Federal Emergency Services declaring a National Incident. pic.twitter.com/06oKYHGHip — OSINTdefender (@sentdefender) April 4, 2023

«Πρόκειται για ένα απίστευτα τραγικό ατύχημα» δήλωσε δήμαρχος της περιοχής. «Λυπούμαστε που υπήρξε και θάνατος. Οι σκέψεις μου απευθύνονται σε όλες τις οικογένειες και τους φίλους των εμπλεκομένων».

Στο σημείο της σύγκρουσης έχουν μεταβεί αξιωματούχοι του Ολλανδικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ενός οργανισμού που διεξάγει ανεξάρτητες έρευνες για ατυχήματα.

#BreakingNews

A Passenger train partially derailed after colliding with a freight train near Stationsplein in Voorschoten, Netherlands.



Reports of over 50 Injuries; Dutch Federal Emergency Services declaring a National Incident.#Netherlands #NL #TrainDerailment

📷regio15nl pic.twitter.com/lzNghfhuXs — READY ALERTS (@ReadyAlerts) April 4, 2023

Με πληροφορίες από Guardian/Reuters/BBC