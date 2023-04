Σύγκρουση τρένων στην Ολλανδία- Πολλοί τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι από τους οποίους σοβαρά, μετά από σύγκρουση τρένων στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ένα επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με εμπορευματική αμαξοστοιχία στις 3:30 τοπική ώρα στη δυτική Ολλανδία, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το σιδηροδρομικό ατύχημα συνέβη στο χωριό Voorschoten και στο σημείο έχουν μεταβεί υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μετά τη σύγκρουση των τρένων η επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε.

Άγνωστο παραμένει τι προκάλεσε την σύγκρουση των τρένων ενώ εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης δείχνουν τα βαγόνια των τρένων αναποδογυρισμένα και πυκνό καπνό στο σημείο.

Στην περιοχή του σιδηροδρομικού ατυχήματος υπάρχουν πολλά ασθενοφόρα προκειμένου να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ακριβής αριθμός για τους τραυματίες ενώ εκδηλώθηκε φωτιά σε τουλάχιστον ένα από τα βαγόνια του συρμού, σύμφωνα με το ολλανδικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Οι Ολλανδικοί Σιδηρόδρομοι (NS) ανέφεραν μέσω Twitter ότι αναστέλλονται τα δρομολόγια που συνδέουν το Λάιντεν και τη Χάγη εξαιτίας του σιδηροδρομικού ατυχήματος.

#Voorschoten #Netherlands#TrainDerailment

Voorschoten 🇳🇱 A passenger train collided with construction equipment likely a crane working on track maintenance around 01:30 GMT. Out of the 4 passenger carriages, the front carriage derailed and ploughed into a field. The second… pic.twitter.com/jgHQqw5rAv