Τι προκάλεσε τη φωτιά στην Κερατέα: Οι πρώτες εκτιμήσεις

Η μεγάλη φωτιά που μαίνεται από το μεσημέρι στην Κερατέα φαίνεται να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ένα κομμένο καλώδιο φέρεται να μετέδωσε τη φωτιά στην περιοχή «Μανούτσο», ενώ σχετικό βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της έναρξης.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν ήδη συγκεντρώσει μαρτυρίες κατοίκων, μεταξύ των οποίων και του Γ. Σχίζα, μέλους της τοπικής κοινότητας, ο οποίος δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Είδαμε καλώδιο κομμένο».

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 190 πυροσβέστες, επτά ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, δεκάδες εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, υπό τον συντονισμό του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου «Όλυμπος». Από αέρος συνδράμουν 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, δύο εκ των οποίων για τον συντονισμό, ενώ οι ισχυρές ριπές ανέμου, που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχαία στην Καρατέα και τον Σαρωνικό λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές κυκλοφορίας και άλλες παρεμβάσεις μέχρι πριν το Σούνιο πραγματοποιεί η τροχαία, λόγω της έκτασης που έχει λάβει το μέτωπο της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε από το Μανούτσο Κερατέας αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την τροχαία, η τελευταία εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:

1) Στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.

2) Στην Λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος της της οδού Βρυούλων έως την Λεωφόρο Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.

3) Στην Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.

4) Στη Λεωφόρο Αναβύσσου, από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου, στον οικισμό της Φέριζας τα οχήματα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι.

5) Στη Λεωφόρο Λαυρίου- Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.

Για όσους πολίτες ενδιαφέρονται για συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση της κυκλοφορίας και των δρόμων στην περιοχή, εδώ και λίγη ώρα αναρτώνται όλες οι αλλαγές σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.