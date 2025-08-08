Φωτιά στην Κερατέα: Πάνω από 7 χλμ. το μέτωπο

Παραμένει εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κερατέα, με απολογισμό ήδη έναν νεκρό και σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

«Δυστυχώς πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή όπου σύμφωνα με πληροφορίες έμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ. Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤNews, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, τόνισε πως το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πάνω από 7 χιλιόμετρα, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες των ολοένα και πιο ενισχυμένων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η φωτιά ξεκίνησε από το Δημολάκι, κατέβηκε από το βουνό, εξαπλώθηκε στον οικισμό Μαλιαστέκα και Αγίασμα και τώρα καίει στη Συντερίνα.

Την ίδια ώρα η Πολιτική Προστασία καλεί με αλεπάλληλα μηνύματα 112 σε εκκενώσεις προς το Λαύριο, σε όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων οικισμών, καθώς η φωτιά δείχνει να επεκτείνεται πολύ γρήγορα.



Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

Στην πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος εθελοντών και πλήθος εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής και οι επίγειες δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Επιπλέον, όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 μποφόρ και παραμένουν ισχυροί μέχρι αυτή τη στιγμή.

Πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112, προκειμένου οι κάτοικοι των περιοχών Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι να απομακρυνθούν απ' αυτές και να κατευθυνθούν μέσω Παραλιακής Οδού Σουνίου προς Σούνιο.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής οδού Σουνίου προς Σούνιο».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Βαθρακογιάννης εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία μηχανή, 5 ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ προσέθεσε ότι «η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς».

Αναφορικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές ο κ. Βαθρακογιάννης σημείωσε ότι η κατάσταση στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη.«Στην Αργολίδα η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Στην Αχαΐα, στην Κεφαλονιά και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας οι πυρκαγιές είναι σε ύφεση. Στα Μέγαρα Αττικής η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη», υπογράμμισε, ενώ συμπλήρωσε ότι μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

«Η αυριανή ημέρα αναμένεται δυσκολότερη, με κόκκινο συναγερμό και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ασφάλεια όλων, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών», κατέληξε.