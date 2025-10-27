Πειραιάς: Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Πλαστή ταυτότητα και συλλήψεις σε καφετέρια

Νέο περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10) στον Πειραιά, με έναν 17χρονο να μεταφέρεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τρεις ανήλικοι είχαν μεταβεί μόνοι τους στο νοσοκομείο, μετά από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε καφετέρια της περιοχής. Όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, εντόπισαν μόνο τον 17χρονο και τη μητέρα του, ενώ – σύμφωνα με την ίδια – οι δύο άλλοι ανήλικοι είχαν ήδη αποχωρήσει, καθώς τους είχαν παραλάβει οι γονείς τους.

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο 17χρονος είχε χρησιμοποιήσει πλαστή αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να εισέλθει στο κατάστημα και να παραγγείλει ποτά.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 32χρονης υπεύθυνης της καφετέριας για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων, καθώς και στη σύλληψη του φύλακα του καταστήματος, που φέρεται να επέτρεψε την είσοδό τους.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ εξετάζεται εάν το περιστατικό συνδέεται με άλλα πρόσφατα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους σε νυχτερινά καταστήματα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη



