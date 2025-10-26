ΕΛΛΑΔΑ
Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ

Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Σαντορίνης

«17χρονη έχασε τις αισθήσεις της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ στη Σαντορίνη», μεταφέρουν τοπικά μέσα / Φωτ.: Unsplash
Ιδιοκτήτης μπαρ στη Σαντορίνη αναζητείται, μετά την εσπευσμένη μεταφορά 17χρονης στο νοσοκομείο, στην οποία φέρεται να πωλήθηκε αλκοόλ.

Η 17χρονη διασκέδαζε με αφορμή την ονομαστική της εορτή στο κατάστημα και, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cyclades24.gr, κατέρρευσε μετά την κατανάλωση τεσσάρων ποτών, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε λιπόθυμη κατάσταση τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανήλικη «έχασε τις αισθήσεις της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ». Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο η νοσηλεία της αναζωπυρώνει την ήδη έντονη συζήτηση γύρω από την παράνομη πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους από κέντρα διασκέδασης.

Σαντορίνη: Αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε η 17χρονη, όπως παράλληλα αναζητά και τα πρόσωπα που φέρονται να ευθύνονται για τη διάθεση αλκοόλ στην ανήλικη. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη.

Το συμβάν σημειώθηκε μόλις μερικά εικοσιτετράωρα από την απόφαση να μπει λουκέτο στο κλαμπ στο Γκάζι, όπου διασκέδαζε η 16χρονη η οποία έχασε τη ζωή της. Όλα δείχνουν πως της είχε πωληθεί αλκοόλ. Αν και δεν έχει γίνει ακόμη ξεκάθαρο, τι προκάλεσε τον θάνατό της, η είδηση έφερε ξανά στο επίκεντρο τις επιπτώσεις που θα αντιμετωπίζουν, οι επαγγελματίες της νυχτερινής διασκέδασης που αψηφούν τον νόμο για την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Ακόμη, το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, συνέλαβαν δύο άνδρες, που είχαν πωλήσει αλκοόλ σε 16χρονη

