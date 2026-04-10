Πάσχα 2026: Τι ώρα τα τελευταία δρομολόγια σε λεωφορεία και μετρό το Μεγάλο Σάββατο

Τι ισχύει για τρόλεϊ και τραμ τις αργίες του Πάσχα 2026 - Αναλυτικά το πρόγραμμα των δρομολογίων

Αλλαγές υπάρχουν σε λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ και τραμ λόγω του Πάσχα 2026.

Το ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων εφαρμόζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας τις εορτές του Πάσχα.

Πάσχα 2026: Πώς κινούνται λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ, τραμ 

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ:

  • Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης
  • Μ.Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ
  • Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
  • Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
  • Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.

Με τροποποιημένο πρόγραμμα δρομολογίων κινούνται και τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό Γραμμή 1,2&3 και Τραμ) σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και αύριο Μεγάλο Σάββατο (10-11 Απριλίου 2026).

Σήμερα Μεγάλη Παρασκευή οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 00:20 και το Μεγάλο Σάββατο στις 23:00.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ το Μεγάλο Σάββατο θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά):

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,
  • από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ Γραμμή 7:

  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,
  • από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.

Τραμ Γραμμή 6:

  • από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,
  • από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,
  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
  • από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,
  • από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.
