Πάσχα: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Αλλαγές θα σημειωθούν στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς κατά τις ημέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Μεγάλο Σάββατο τα τελευταία δρομολόγια θα ολοκληρωθούν πριν από τις 23:00, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα ισχύσει η συνηθισμένη παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ και τα μέσα θα λειτουργήσουν έως τα μεσάνυχτα.

Τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς το Πάσχα

Μεγάλη Παρασκευή (10/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ – 10,5′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 12,5′ νωρίτερα. Δεν θα ισχύει η δίωρη παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′ – 9′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 10' νωρίτερα. Δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36′. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.

Μεγάλο Σάββατο (11/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα αποσυρθούν νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ. Επομένως, τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις από τις 21:00. (Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια του Αεροδρομίου συνήθως δεν διακόπτονται, ενώ τα λεωφορεία των νυκτερινών γραμμών εξέρχονται από τα αμαξοστάσια μετά τα μεσάνυχτα).

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 6:00 – 16:00, ανά 12’5 ως τις 20:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′-10,5′ μεταξύ 9:00-21:30, ανά 12′ – 12,5′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′-10′ (ανά 36′ του Αεροδρομίου). Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′.

Κυριακή του Πάσχα (12/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου).

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′.

Δευτέρα του Πάσχα (13/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου).

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′.

Τρίτη του Πάσχα (14/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,’ αργότερα.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα (15/04)

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5'-11′ τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.