Παγκράτι: «Μου έριξε μπουνιά» - Η περιγραφή της 22χρονης που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού για μία θέση πάρκινγκ

Φωτογραφία από το σημείο, μετά την επίθεση στην 22χρονη στο Παγκράτι για μία θέση πάρκινγκ / SKAI News

Ο 59χρονος οδηγός, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά 22χρονη στο Παγκράτι, για μία θέση πάρκινγκ, παραμένει ασύλληπτος.

Εν μέσω διαπληκτισμού με τη νεαρή οδηγό -όπως προκύπτει από την καταγγελία της- τη χτύπησε και την έσπρωξε με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει κάτω και να σπάσει το πόδι της.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 59χρονος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η ταυτοποίηση προέκυψε τόσο από τα στοιχεία της μοτοσικλέτας όσο και από την κατηγορηματική αναγνώρισή του από το ίδιο το θύμα. Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις», η κ. Δημογλίδου ανέφερε πως οι αστυνομικές έρευνες επεκτάθηκαν τόσο στην κατοικία όσο και στον επαγγελματικό χώρο του 59χρονου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.

Παγκράτι: «Μου έριξε μπουνιά» - Η περιγραφή της 22χρονης οδηγού

Η 22χρονη περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τα δευτερόλεπτα που δέχθηκε την επίθεση. Όπως είπε:

«Άρχισε να βρίζει με χυδαίους χαρακτηρισμούς. Βγήκα από το αυτοκίνητο. Δεν τον έβρισα ούτε μία φορά και του λέω "τι είπες;". Εκείνο το δευτερόλεπτο -δεν προλαβαίνω να το πω αυτό- φοράει το κράνος, έρχεται, με πιάνει από το κολάρο μου ρίχνει μπουνιά με πάρα πολλή δύναμη, με χτυπάει επάνω στο αυτοκίνητο και εκεί είναι που σπάω το πόδι μου και πέφτω».

Παγκράτι: Τι συνέβη πριν η 22χρονη δεχθεί επίθεση για μία θέση πάρκινγκ

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) στην οδό Αριστοξένου, σε περιοχή όπου, το πρόβλημα του πάρκινγκ είναι έντονο και τα επεισόδια μεταξύ οδηγών συχνά.

Ρεπορτάζ του Open News, ανέφερε ότι η νεαρή φέρεται να ζήτησε από μία φίλη της η οποία βρισκόταν στον συγκεκριμένο δρόμο είτε να της βρει, είτε να της «κρατήσει» μια θέση, ώστε να παρκάρει το όχημά της. Όταν βρήκαν τη θέση, η φίλη της 22χρονης πήγε να «κρατήσει» τη θέση στην οδηγό, η οποία έκανε έναν κύκλο και θα επέστρεφε για να παρκάρει το αμάξι. Εκείνη την ώρα, στο σημείο έφτασε και ο άνδρας ο οποίος ήθελε να παρκάρει σε εκείνο το σημείο και ακολούθησε λεκτική διαμάχη.

