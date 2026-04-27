Παγκράτι: Νέες πληροφοριές για την επίθεση του 59χρονου στη 23χρονη για μία θέση πάρκινγκ

Για το πώς έγινε ο διαπληκτισμός που είχε ως αποτέλεσμα ένας 59χρονος οδηγός μηχανής να επιτεθεί άγρια σε μία 23χρονη στο Παγκράτι για μία θέση πάρκινγκ, μίλησαν αυτόπτες μάρτυρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) στην οδό Αριστοξένου, σε περιοχή όπου, σύμφωνα με κατοίκους, το πρόβλημα του πάρκινγκ είναι έντονο και τα επεισόδια μεταξύ οδηγών συχνά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η νεαρή καθυστερούσε να παρκάρει σε σημείο που, όπως φαίνεται, ο 59χρονος οδηγός δικύκλου συνήθιζε να αφήνει τη μοτοσικλέτα του.

Παγκράτι: Τι αναφέρουν μάρτυρες για την επίθεση του 59χρονου στην 23χρονη

Ο άνδρας φέρεται να της ζήτησε επιτακτικά να μην παρκάρει, λέγοντάς της πως «δεν μπορεί να βγει». Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον 59χρονο να εξυβρίζει τη 22χρονη και, στη συνέχεια, να της επιτίθεται σωματικά.

Όπως περιγράφουν μάρτυρες, ο δράστης την άρπαξε από τον λαιμό και τη χτυπούσε πάνω στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η κοπέλα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο πόδι και στο χέρι. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ουρλιαχτά που ακούγονταν για ώρα, ενώ αναφέρουν ότι η 22χρονη έφερε γρατσουνιές στον λαιμό και έντονη κοκκινίλα στο πόδι.

Την ίδια ώρα, στη φωτογραφία-ντοκουμέντο που καταγράφει τα λεπτά μετά την επίθεση, η κοπέλα διακρίνεται καθισμένη στο πεζοδρόμιο με πάγο στο τραυματισμένο πόδι, δίπλα σε φίλη της, ενώ αστυνομικοί και περίοικοι της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Παγκράτι: Άφαντος ο 59χρονος δράστης

Μετά την επίθεση, ο 59χρονος φέρεται να πάρκαρε τη μοτοσικλέτα του και να κρύφτηκε σε κοντινή πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και τον αναζήτησαν τόσο στην οικία όσο και στον χώρο εργασίας του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσουν.

Η 22χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στο πόδι και της τοποθέτησαν γυψονάρθηκα.

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι αντίστοιχα επεισόδια είναι σχεδόν καθημερινά στο Παγκράτι, λόγω της έλλειψης θέσεων στάθμευσης. Όπως αναφέρουν, δεν είναι λίγες οι φορές που οδηγοί ανταλλάσσουν απειλές, ενώ κάποιοι φτάνουν στο σημείο να προσποιούνται ότι φέρουν όπλο, ακόμη και για μια θέση πάρκινγκ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ