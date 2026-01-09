«Ο καιρός δεν είναι clickbait»: Η απάντηση Μαρουσάκη για τις «πολικές φωτοβολίδες» και τα «χιόνια»

Για τις «πολικές φωτοβολίδες» και τα «χιόνια» απάντησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης που χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο όρο για να περιγράψει τον καιρό των επόμενων ημερών, μπήκε στο στόχαστρο άλλων μετεωρολόγων.

Η απάντηση Μαρουσάκη για τις «πολικές φωτοβολίδες» και τα «χιόνια»

Ο μετεωρολόγος του OPEN σήμερα το πρωί απάντησε μέσω της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος», λέγοντας ότι «έχω μάθει να κοιτάω πού θέλω να πάω γιατί αλλιώς θα πάω εκεί που κοιτάω οπότε μην με αναγκάζετε να κοιτάω αλλού».

Ο ίδιος επέμεινε στον χαρακτηρισμό «πολικές φωτοβολίδες» γιατί, όπως είπε, «θα περάσουν σύντομα στον χρόνο αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση». Υποστήριξε, δε, ότι «η δεύτερη θα δώσει χιόνι στα χαμηλά υψόμετρα αλλά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν είναι συνηθισμένο».

Κατά τον μετεωρολόγο του ΟΡΕΝ το τμήμα των πολικών αερίων μαζών που επηρεάζει την Ευρώπη «θα γίνει αισθητό από το μεσημέρι της Κυριακής οπότε περιμένουμε κατακόρυφη πτώση και οι άνεμοι θα γυρίσουν από βοριάδες. Στην πορεία τα χιόνια θα πέσουν από 500 μέτρα και πάνω γενικά στην Ελλάδα».

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι «την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και στην Πελοπόννησο. Μέσα στη Δευτέρα τα χιόνια θα μετατοπίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους γι’ αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες. Χιόνια πολύ πιθανόν να φτάσουν και στην Αττική, χιόνια και στην Κρήτη ενώ την Τρίτη μπορεί να δούμε έως -10 -12 στη Βόρεια Ελλάδα».

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Ο καιρός δεν είναι clickbait»

O Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε:

«"O καιρός δεν είναι clickbait."

Υπερβολικές «προγνώσεις», που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση.

Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν.

Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές.

Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια — φέρνει σύγχυση.

Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».

Θοδωρής Κολυδάς: «Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα»

O Θοδωρής Κολυδάς έγραψε από την πλευρά του:

«ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ...

✅...Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά.

✅Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να "προεξοφλήσουμε", είναι η αισθητή - αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές».