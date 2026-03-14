Το Ιράν ανακοίνωσε τα αντίποινα για το πλήγμα στο Χαργκ: Καλεί τους κατοίκους των ΗΑΕ σε εκκενώσεις

Το Ιράν ανακοίνωσε τα αντίποινα για το πλήγμα στο Χαργκ.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη σκοπεύει να επιτεθεί σε θέσεις σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), μεταξύ των οποίων και λιμάνια.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις εισβολής εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις κατά του ιρανικού νησιού Αμπού Μούσα και τμήματος του νησιού Χαργκ, αφού είχαν καταφύγει σε λιμάνια και αποβάθρες των ΗΑΕ, καθώς και σε κρησφύγετα εντός πόλεων των ΗΑΕ, λόγω της καταστροφής των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Το νησί Χαργκ δεν αποτέλεσε τυχαίο στόχο. Από εκεί διέρχονται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν και θεωρείται αναμφισβήτητα ο πιο ευαίσθητος οικονομικός στόχος της χώρας.

Απευθυνόμενος στους ηγέτες των ΗΑΕ, ο ίδιος τόνισε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί “νόμιμο δικαίωμά” της να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και το έδαφός της, χτυπώντας τις θέσεις εκτόξευσης πυραύλων των αμερικανικών εχθρών που βρίσκονται σε λιμάνια, αποβάθρες και κρησφύγετα αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού σε διάφορες πόλεις των ΗΑΕ».

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν καλούν κατοίκους στα ΗΑΕ σε εκκενώσεις

Στην προαναγγελία των νέων πληγμάτων, ο εκπρόσωπος κάλεσε τον μουσουλμανικό πληθυσμό των ΗΑΕ και των οικιστικών τους κέντρων να εκκενώσει τα λιμάνια, τις αποβάθρες και τις περιοχές όπου βρίσκονται αμερικανικές δυνάμεις, προκειμένου να μην υπάρξουν τραυματισμοί ή απώλειες.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρουν ότι η Τεχεράνη καλεί τους κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να εκκενώσουν «άμεσα» τις περιοχές γύρω από το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι, το λιμάνι Χαλίφα στο Αμπού Ντάμπι και το λιμάνι Φουτζάιρα.

«Αυτές οι περιοχές έχουν καταστεί νόμιμοι στόχοι λόγω της παρουσίας και της απόκρυψης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ πολιτικών εγκαταστάσεων και θα αποτελέσουν στόχο τις επόμενες ώρες», ανέφερε συγκεκριμένα το πρακτορείο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

