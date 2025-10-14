ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάλο δέντρο έπεσε στο Μοναστηράκι - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Από την πτώση του δέντρου στο Μοναστηράκι δεν τραυματίστηκε κανείς

LifO Newsroom
Πτώση δέντρου στο Μοναστηράκι / Glomex / Action24
Το τρίτο, κατά σειρά, δέντρο έπεσε το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι, με αποτέλεσμα να προκαλέσει υλικές ζημιές σε κατάστημα εστίασης.

Όπως έκανε γνωστό το Action24, το συμβάν με το δέντρο στο Μοναστηράκι καταγράφηκε στην οδό Αδριανού, γύρω στις 11:40 το βράδυ της Κυριακής.

Πρόκειται για ένα «γέρικο δέντρο», πιθανότατα μουριά, ενώ εκείνη την ώρα περνούσαν από το κατάστημα -που βρισκόταν σε λειτουργία- 10 άτομα, τα οποία σώθηκαν από τύχη.

Το δέντρο στο Μοναστηράκι λύγισε -καθώς έπεφτε- την ώρα που περνούσαν τα άτομα από το κατάστημα, και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και πιθανοί τραυματισμοί.

