Δέντρο ξεριζώθηκε και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή στο κέντρο της Αθήνας

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν δέντρο λόγω της κακοκαιρίας, ξεριζώθηκε και κατέληξε επάνω σε διερχόμενο οδηγό μηχανής και σε σταθμευμένο όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα.

Ο οδηγός της μηχανής φέρεται να τραυματίστηκε, ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες εάν είναι σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έσπευσαν αμέσως κοντά του περαστικοί για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα μετέβησαν στο σημείο όχημα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.