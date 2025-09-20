ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πτώση μεγάλου δέντρου στο κέντρο της Αθήνας - Δύο τραυματίες

Το συμβάν σημειώθηκε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο Μοναστηράκι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πτώση μεγάλου δέντρου στο κέντρο της Αθήνας - Δύο τραυματίες Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Ένας άνδρας και μία γυναίκα τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση μεγάλου δέντρου στην πλατείας Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκι.

Η γυναίκα μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Στο σημείο έχει κληθεί και η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Αν και δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της πτώσης, εικάζεται πως οφείλεται στους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σήμερα στην πρωτεύουσα.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στις 300.000 τα νεκρά ζώα

Ελλάδα / Ευλογιά αιγοπροβάτων: Στις 300.000 τα νεκρά ζώα - Πάνω από 350 εκατ. ευρώ οι απώλειες

«Η κτηνοτροφία δεν βρίσκεται πια σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Έχει ήδη αρχίσει να καταρρέει και η κατάρρευση επιταχύνεται», τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας
LIFO NEWSROOM
 
 