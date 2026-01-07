Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται νέο κύμα ψύχους με τσουχτερό κρύο και χιόνια

Για την έλευση πολικής αέριας μάζας η οποία θα φέρει ψύχος αλλά και χιόνια στη χώρα, κάνει λόγο στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των ειδικών αλλά και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καιρό, αλλάζει σημαντικά το σκηνικό τα επόμενα εικοσιτετράωρα στη χώρα, καθώς έρχονται έντονα και ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Για σήμερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως η χώρα θα είναι «χωρισμένη» στα δύο, καθώς στα ανατολικά και νότια τμήματα δεν φαίνεται μέχρι και αργά το απόγευμα να σημειώνονται βροχές και ταυτόχρονα στη δυτική - βορειοδυτική χώρα αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες, συνοδεία κεραυνών, πιθανόν και χαλαζοπτώσεων.

Όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις, αυτές αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Μάλιστα προειδοποιεί ότι στις ίδιες περιοχές αυξάνονται και οι πιθανότητες εκδήλωσης πλημμυρικών επεισοδίων, ενώ επισημαίνει πως μπροστά μας έχουμε ένα ακόμη γεμάτο 24ωρο με έντονα καιρικά φαινόμενα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη μεγάλη προσοχή.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Και αύριο, Πέμπτη, η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό την επίδραση του ίδιου κύματος κακοκαιρίας και παρότι τα φαινόμενα δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονα, αυξάνονται οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τα πιο έντονα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με παρόμοια χαρακτηριστικά. Οι άνεμοι θα γυρίσουν ξανά σε νοτιάδες, ενώ οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται τα ύψη βροχής να ξεπεράσουν τους 200 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Από την Κυριακή και τη Δευτέρα, μια πολική αέρια μάζα θα επιχειρήσει να επηρεάσει τη χώρα, οδηγώντας σε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το κρύο θα γίνει ιδιαίτερα έντονο, με τα χιόνια να κατεβαίνουν σε χαμηλά υψόμετρα και αυξημένες πιθανότητες για χιονοστρώσεις ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές.