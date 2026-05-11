Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ξαφνικά ότι το αεροσκάφος με προορισμό το Μόναχο επέστρεφε στο αεροδρόμιο, ενώ οι αεροσυνοδοί άρχισαν να δίνουν οδηγίες για εκκένωση

Φωτογραφία αρχείου, Eurokinissi
Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, το αεροσκάφος με προορισμό το Μόναχο, ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί στις 15:45, ωστόσο τελικά αναχώρησε περίπου στις 18:30. Λίγο αργότερα, περίπου μισή ώρα μετά την απογείωση, το αεροσκάφος επέστρεψε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους.

Οι επιβάτες φέρεται να μην είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την εκκένωση που θα ακολουθούσε. Όπως περιγράφεται, αντιλήφθηκαν ξαφνικά ότι το αεροσκάφος επέστρεφε και προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο, ενώ οι αεροσυνοδοί άρχισαν να δίνουν οδηγίες για εκκένωση.

Χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, οι επιβάτες είδαν να ανοίγουν οι φουσκωτές τσουλήθρες του αεροσκάφους για την άμεση αποβίβαση.

Για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση και στιγμιαίος πανικός, ωστόσο, η διαδικασία εκκένωσης ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

 
 
