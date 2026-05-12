Νεκρό βρέφος στην Ξάνθη: Τι έδειξε το ιατροδικαστικό πόρισμα

Για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Ξάνθη συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του - Νοσηλεύεται φρουρούμενη στο τοπικό νοσοκομείο

Γνωστό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (12/5) το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του βρέφους που βρέθηκε νεκρό το πρωί της Δευτέρας σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη.

Ως αιτία θανάτου καταγράφηκε η αυτόματη αποβολή και, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις στο σώμα του βρέφους, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η 33χρονη μητέρα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ξάνθης κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και νοσηλεύεται φρουρούμενη στο Νοσοκομείο Ξάνθης.

Νεκρό βρέφος στην Ξάνθη: Το χρονικό

Το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη, το πρωί της περασμένης Δευτέρας και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα του είχε συλληφθεί από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ξάνθης.

