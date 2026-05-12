Δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι: Στη φυλακή οι τρεις δράστες για την εκτέλεση του «Θαμνάκια»

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, ο οποίος δέχθηκε πυρά από Καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, τον Απρίλιο του 2025.

Οι τρεις είναι αντιμέτωποι με σωρεία κατηγοριών που ανά περίπτωση αφορούν εννέα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και έξι πλημμελήματα.

Ενώπιον του Ανακριτή οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι αρνούνται όσα τους αποδίδονται σχετικά με τη δράση εγκληματικής ομάδας η οποία, κατά την δικογραφία, σχεδίασε και υλοποίησε τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, ηγετικού στελέχους της αποκαλούμενης «greek mafia».

Δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι: Το χρονικό των συλλήψεων

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες κατηγορήθηκαν ως μέλη οργανωμένου κυκλώματος που εμπλέκεται στην ανθρωποκτονία του 52χρονου και γι' αυτόν τον λόγο κρίθηκαν προφυλακιστέοι σχετικά με τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι.

Παράλληλα, η ίδια οργάνωση φέρεται να συνδέεται με έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία, τον Αύγουστο του 2024, υπόθεση που είχε ερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές ως πιθανή ενέργεια εκφοβισμού και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων που έγινε τον Ιούλιο του 2024, με τις έρευνες να εξετάζουν τον τρόπο πρόσβασης και διακίνησης ευαίσθητων πληροφοριών.

Οι έρευνες των αστυνομικώναρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ