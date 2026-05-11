Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Βρέθηκε άθικτο το αυτοκίνητο των δραστών

Οι δράστες διέφυγαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο αποσπώντας 200.000 ευρώ από υποκατάστημα τράπεζας

Οι δράστες της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα διαφεύγουν με το Ι.Χ. τους / Φωτ.: lamiareport.gr
Εντοπίστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, κατά τη διάρκεια της οποίας απέσπασαν περίπου 200.000 ευρώ.

Το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, βρέθηκε σε δρόμο προς το Ζεμένο Βοιωτίας, στην περιοχή Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, και δεν είναι καμμένο, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές. 

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Πώς έγινε

Η ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (11/5), με τις αρχές να συνεχίζουν να αναζητούν τους δράστες.

Όπως διευκρινίζουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα ανέρχονται στους τέσσερις, και φέρεται να χρησιμοποίησαν «βαρύ» οπλισμό κατά τη διάρκεια της ενέργειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν δύο από τους δράστες εισέβαλαν στο υποκατάστημα φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, προκειμένου να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Με την εντολή «πέστε όλοι κάτω», τρομοκρατημένοι οι τρεις υπάλληλοι και οι δύο πελάτες βρέθηκαν κάτω από την απειλή όπλων, ενώ ο ένας από τους ληστές, οπλισμένος με ένα καλάσνικοφ, τους επέβλεπε.

Ο δεύτερος δράστης, επίσης με την απειλή όπλου οδήγησε έναν από τους υπαλλήλους στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο φαίνεται πως απέσπασαν -περίπου- 200.000 ευρώ.

Μετά από 20 λεπτά και, λίγο πριν ολοκληρωθεί η ληστεία, ένας τρίτος από την ομάδα των δραστών κατέφτασε στην είσοδο της τράπεζας, και κραδαίνοντας ένα γεμάτο καλάσνικοφ κρατούσε τις πόρτες ανοιχτές προκειμένου να διαφύγουν οι συνεργοί του.
Οταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε μπήκαν σε ΙΧ όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός και διέφυγαν προς τη Λιβαδειά.

Οι κάτοικοι της Κάτω Τιθορέας, την ίδια ώρα, περιγράφουν τους ληστές ως επικίνδυνους, άνετους στη δράση τους και πολύ οργανωμένους. Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από lamianow.gr

