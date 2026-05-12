ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Επεισόδιο στο ΑΠΘ: Επίθεση σε φοιτητές με καπνογόνα και ρόπαλα

Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή - Οκτώ προσαγωγές και έξι τραυματίες από το επεισόδιο στο ΑΠΘ

The LiFO team
The LiFO team
ΑΠΘ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ Facebook Twitter
Αστυνομικές δυνάμεις στον χώρο του campus μετά το επεισόδιο στο ΑΠΘ / Φωτ.: Voria.gr
0

Επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ.

Το περιστατικό στο ΑΠΘ καταγράφηκε, όπως έγινε γνωστό, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Οι ίδιες πληροφορίες περιγράφουν φοιτητές να τρέχουν, για να κρυφτούν, να ακούγονται φωνές, ενώ οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά έξι φοιτητές.

Επεισόδιο στο ΑΠΘ: 8 προσαγωγές και διακοπή μαθημάτων

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε παρέμβαση εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν οκτώ προσαγωγές ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με το περιστατικό.

Για λόγους ασφαλείας διεκόπη η λειτουργία μαθημάτων στο πανεπιστήμιο, ενώ έκλεισε προσωρινά και τμήμα της οδού Εγνατία στο ύψος της πανεπιστημιούπολης, λόγω της έντασης των επεισοδίων και της παρουσίας ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Thesstoday

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ελλάδα / Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ξαφνικά ότι το αεροσκάφος με προορισμό το Μόναχο επέστρεφε στο αεροδρόμιο, ενώ οι αεροσυνοδοί άρχισαν να δίνουν οδηγίες για εκκένωση
THE LIFO TEAM
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 28ΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Ελλάδα / Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: «Ήταν άσχημα χτυπημένη, ο άνδρας της φώναζε και τα παιδιά ούρλιαζαν», λέει μάρτυρας

Βίντεο και ντοκουμέντα από την ημέρα του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας - Ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση
THE LIFO TEAM
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ

Ελλάδα / Παράσυρση 28χρονης στο Ηράκλειο: «Είδα μώλωπες στα πλευρά της, θεωρώ ότι δεν ήταν τροχαίο»

Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας - Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ, η νεαρή γυναίκα είχε «περιτραυματική αμνησία» με αποτέλεσμα να μη θυμάται τι της συνέβη
THE LIFO TEAM
 
 