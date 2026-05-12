Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Βαρύ το ποινικό μητρώο των 8 δραστών - Πιθανή δράση και στην Αττική

Οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, το πρωί της Δευτέρας (11/5), ερευνώνται πλέον για σειρά ληστειών, τουλάχιστον 5-6 επιθέσεις σε τραπεζικά υποκαταστήματα και ΕΛΤΑ.

Υπενθυμίζεται πως από τη χθεσινή ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζας οι δράστες διέφυγαν με λεία 200.000 ευρώ.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται να έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους σε ληστεία που σημειώθηκε στις 4 Απριλίου 2025 στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, όπου οι δράστες είχαν εισβάλει σε τράπεζα και κράτησαν πελάτες και υπαλλήλους υπό ομηρία για περίπου 15–20 λεπτά, μέχρι να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με σύστημα χρονοκαθυστέρησης.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη κατ’ οίκον έρευνες για τον εντοπισμό ρουχισμού και αντικειμένων που θα συγκριθούν με ευρήματα από άλλες υποθέσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε επιπλέον ληστείες.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης την πιθανή δράση τους και στην Αττική, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους σε επιθέσεις τύπου «PLOFKRAAK», δηλαδή ανατινάξεις ΑΤΜ, κάτι που συνδέεται με την ανεύρεση πυροκροτητών σε κατοικίες τους.

Σύμφωνα με τις έρευνες, δύο ή τρία από τα μέλη φέρονται να είχαν επαφές με τον αναρχικό χώρο, χωρίς όμως να έχουν προηγούμενο ποινικό παρελθόν, ενώ εξετάζεται αν μέρος των χρημάτων κατευθυνόταν σε άλλες δραστηριότητες. Τα υπόλοιπα μέλη περιγράφονται ως άτομα χωρίς σοβαρή προηγούμενη απασχόληση με τις αρχές, με εξαίρεση μία περίπτωση κατοχής ναρκωτικών.

Το χρονικό των συλλήψεων

Οι 8 ύποπτοι - έξι άνδρες και δύο γυναίκες - εντοπίστηκαν μετά από επιχείρηση της αστυνομίας. Αρχικά βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κλεμμένο όχημα κοντά στο Ζεμενό Αράχωβας, ενώ στη συνέχεια οι δράστες εντοπίστηκαν να κινούνται με άλλο όχημα στα Βίλια.

Ακολούθησε καταδίωξη έως το Αλεποχώρι, όπου συνελήφθησαν πέντε άτομα μέσα στο όχημα, πριν προλάβουν να αντιδράσουν οπλισμένα εναντίον των αστυνομικών.

Λίγο αργότερα έγιναν επιπλέον συλλήψεις στην Αθήνα και στο Λουτράκι.

Οπλισμός και ευρήματα

Κατά τη σύλληψή τους και τις έρευνες στα σπίτια τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

πάνω από 200.000 ευρώ από τη λεία

χειροβομβίδες

ένα καλάσνικοφ

ένα αυτόματο Scorpion

τέσσερα πιστόλια

πυροκροτητές, φυσίγγια και γεμιστήρες

μάσκες και ρούχα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν σε ληστείες

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ στη συνέχεια η ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.