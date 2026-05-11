Άνδρος: Ελικόπτερο αγνώστων στοιχείων φέρεται να έκανε ελιγμούς πάνω από πλοίο γραμμής

Ο καπετάνιος του πλοίου έκανε επίσημη αναφορά για το ελικόπτερο στην Άνδρο

Ελικόπτερο αγνώστων στοιχείων φέρεται -το μεσημέρι του Σαββάτου (9/5)- να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς πάνω από πλοίο γραμμής, που εκτελούσε το δρομολόγιο «Άνδρος - Μύκονος».

Σύμφωνα με το Mega, στη φωτογραφία, που καταγράφηκε από το σημείο, διακρίνεται ένα μαύρο στίγμα στον ουρανό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είναι το ελικόπτερο που πλησίασε το πλοίο σε πολύ κοντινή απόσταση, συνεχίζοντας στη συνέχεια την πορεία του.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 14:00, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω ανάμεσα στην Άνδρο και στη Μύκονο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο καπετάνιος προχώρησε σε επίσημη αναφορά για το συμβάν, καθώς το ελικόπτερο φέρεται να πραγματοποιούσε κύκλους και επικίνδυνους ελιγμούς πάνω από το πλοίο.

Πλέον αναμένεται να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο πιλότος του ελικοπτέρου και υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιήθηκε η πτήση.