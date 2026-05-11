Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Προσήχθησαν οχτώ άτομα - Τι εντοπίστηκε

Απογευματινές ώρες της Δευτέρας (11/05) προσήχθησαν από την ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού στην έδρα της ΔΑΟΕ στην Αθήνα, 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, σύμφωνα με πληροφορίες, στην φάση που άλλαζαν οχήματα διαφυγής, σχετικά με την ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Το κλεμμένο από τον Πειραιά όχημα είχε εντοπιστεί άθικτο αλλά επιμελώς καθαρισμένο στον δρόμο προς το Ζεμενό Αράχωβας.

Εξετάζονται οι προσαχθέντες για την σχέση τους με τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

Οι προσαχθέντες εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας με λεία άνω των 200.000 ευρώ καθώς και όλες τις ληστείες που έχουν προηγηθεί στην επαρχία σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και τράπεζες.

Η σύλληψή τους θεωρείται δεδομένη και τυπική διαδικασία, αφού στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός, όπως τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα αυτόματο Scorpion και τέσσερα πιστόλια που είχαν πάνω τους και ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Σε εξέλιξη βρίσκονται η έρευνα και η προανάκριση.

