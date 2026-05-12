Ηλιούπολη: Βρέθηκε σημείωμα των κοριτσιών που έπεσαν μαζί από ταράτσα πολυκατοικίας

Η μία εκ των δύο πέθανε ακαριαία, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας

Φωτογραφία: Eurokinissi
Σε αυτοχειρία αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12.00 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας.

Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης πράξης της.

Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με την φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.

Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό.

Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

