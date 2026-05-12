Επεισόδια στο ΑΠΘ: Η ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών - «Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση»

Ανακοίνωση για το επεισόδιο ξυλοδαρμού στο ΑΠΘ εξέδωσαν οι πρυτανικές αρχές.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ.

Το περιστατικό στο ΑΠΘ καταγράφηκε στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Στην ανακοίνωσή τους, οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ «ζητούν άμεσα την εφαρμογή του νόμου».

Συγκεκριμένα, αναφέρουν:

«Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης. Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτήν τη φορά δεν ήταν ο Αντιπρύτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι λοστοί, καπνογόνα, μολότοφ, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο.

Οι πρυτανικές αρχές, όπως σημειώνεται, «ζήτησαν άμεσα την εφαρμογή του νόμου, διότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι ο στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει».

«Ας μη νομίζουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή επίθεση ότι τη βλέπουμε ως ένα ακόμη επεισόδιο δημοσιότητας. Η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά επιλογή. Η κοινωνία είναι απέναντι τους», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ