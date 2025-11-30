Λακωνία: Έκρηξη και φωτιά σε καφετέρια - Ζημιές στο κιόσκι

Τα ακριβή αίτια της διαρροής σε καφετέρια στη Λακωνία διερευνώνται

Διαρροή υγραερίου -σε σόμπα θέρμανσης- καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής (30/11) σε κιόσκι καφετέριας στη Νεάπολη Λακωνίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θαμώνες αντιλήφθηκαν εγκαίρως τη μυρωδιά του υγραερίου και απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο. Αμέσως μετά σημειώθηκε η έκρηξη, με το κιόσκι, που βρίσκεται απέναντι από το κατάστημα, κοντά στην παραλία, να τυλίγεται γρήγορα στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νεάπολης έφτασε άμεσα με οχήματα και προσωπικό, καταφέρνοντας να περιορίσει τη φωτιά πριν επεκταθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές εντοπίζονται στο κιόσκι και τον εξοπλισμό του.

Τα ακριβή αίτια της διαρροής βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Με πληροφορίες από spartanews.gr

