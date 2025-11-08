Παλλήνη: Επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία του ellada24 που ανήκει στην Ομάδα Αλήθειας

Την εγρήγορση της ΕΛ.ΑΣ. προκάλεσε επίθεση με γκαζάκια, που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (8/11) σε είσοδο κτιρίου στην Παλλήνη όπου στεγάζονται τα γραφεία της ιστοσελίδας «ellada24.gr» και της «Ομάδας Αλήθειας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 7.00 το πρωί σημειώθηκε μικρής ισχύος έκρηξη σε είσοδο κτιρίου στην οδό Υψηλάντου, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές φθορές.

Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από το σημείο της έκρηξης ένα γκαζάκι και υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό.

Καταδικάζει η Νέα Δημοκρατία την επίθεση στην «Ομάδα Αλήθειας»

Την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας» καταδικάζει με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας, χαρακτηριστικά, ότι «η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται».

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας» και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της.

Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε Jumbo στον Κολωνό

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Έκρηξη από γκαζάκια έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο κέντρο της Αθήνας