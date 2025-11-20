Καισαριανή: Εμπρησμός σε γνωστό μπαρ - «Πόλεμο συμφερόντων» βλέπει η ΕΛΑΣ

Εμπρησμός σε γνωστό καφέ - μπαρ καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11) στην Καισαριανή, έξω από το εργοτάξιο κατασκευής του σταθμού Μετρό της γραμμής 4, που θα συνδέει το Γαλάτσι με τη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε οπτικό υλικό από την Καισαριανή φαίνεται ένας από τους εμπρηστές, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, να κρατάει ένα ρολό χαρτί που έχει περιλούσει με εύφλεκτο υγρό. Στη συνέχεια, τού βάζει φωτιά και το πετάει μέσα στο κατάστημα, όπου ακολουθούν τρεις εκρήξεις.

ΟΙ δράστες της εμπρηστικής επίθεσης στην Καισαριανή, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, είχαν σπάσει από πριν το τζάμι της επιχείρησης, και είχαν ρίξει τρία γκαζάκια τα οποία βοήθησαν στη -μετέπειτα- έκρηξη.

Καισαριανή: «Πόλεμο συμφερόντων» βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, τα δύο άτομα αποτυπώνονται να φτάνουν στο σημείο με σκούτερ, κρατώντας τα σύνεργα του εμπρησμού, με την ΕΛ.ΑΣ. να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ως προς το κίνητρό τους, οι αρχές θεωρούν πως, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου του καταστήματος εστίασης, έχει διεξαχθεί ένας άτυπος «πόλεμος» συμφερόντων. Συγκεκριμένα, το μαγαζί βρίσκεται δίπλα σε μία μάντρα, όπου γίνονται τα έργα για τον υπό ανέγερση σταθμό του Μετρό για τη Γραμμή 4.

Εκεί, αναμένεται να είναι η δεύτερη έξοδος του σταθμού «Καισαριανή», η οποία θα πεζοδρομηθεί. Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά πως οι δράστες ήθελαν να στείλουν «μήνυμα» στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό να τον αντικαταστήσουν.

