Κλειστά σχολεία αύριο λόγω κακοκαιρίας «Erminio»: Οι πρώτες αποφάσεις για τα νησιά

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο, Τετάρτη, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επιφέρει η κακοκαιρία «Erminio».

Ειδικότερα, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεωργίου Χατζημάρκου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία, με στόχο την αποφυγή κινδύνων από μετακινήσεις των μαθητών και τη λειτουργία των σχολείων υπό ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων αποφασίστηκε έπειτα από την έκδοση του έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.

Κλειστά σχολεία αύριο λόγω κακοκαιρία Erminio: Έρχονται ανακοινώσεις και για την Αττική

Αξίζει να αναφερθεί πως αργότερα, σήμερα, αναμένονται οι αποφάσεις για τα σχολεία στην Αττική.

Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπ. Πολιτικής Προστασίας και εντός της ημέρας αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Περιφέρεια.

Η ΕΜΥ, μάλιστα, επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο της για την κακοκαιρία «Erminio», που αναμένεται να πλήξει τη χώρα με ισχυρά φαινόμενα το επόμενο εικοσιτετράωρο.

Σύμφωνα με το έκτακτο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία «Erminio», αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα αύριο και την Πέμπτη, φέρνοντας ισχυρές και διαρκείς βροχές και καταιγίδες, πιθανώς με τοπικό χαλάζι.

Την Τετάρτη στην ανατολική Ελλάδα θα πνέουν άνεμοι 7-9 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα μέχρι 10 μποφόρ, ενώ παράλληλα δεν αποκλείονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τετάρτη:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές - βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

και την Πέμπτη: