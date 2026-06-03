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Φωτιά τώρα στη Φωκίδα: Επιχειρούν 2 αεροσκάφη για την κατάσβεση

Η φωτιά ξέσπασε στην Αγία Ευθυμία - Τι αναφέρει η Πυροσβεστική

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΦΩΚΙΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Facebook Twitter
Αεροσκάφος της πυροσβεστικής επιχειρεί σε φωτιά / Φωτ.: Eurokinissi
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Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, επίγειες και εναέριες δυνάμεις της οποίας επιχειρούν για την κατάσβεση.

Στο σχετικό ενημερωτικό για τη φωτιά στη Φωκίδα, η Πυροσβεστική γνωστοποιεί πως στο σημείο επιχειρούν και εναέρια μέσα, και πιο συγκεκριμένα 2 αεροσκάφη.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ» αναφέρει η Πυροσβεστική για τη φωτιά στη Φωκίδα.

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