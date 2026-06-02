Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: Βγαίνει από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Εξιτήριο από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) παίρνει όπως αναφέρουν σχετικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, το τρίχρονο κορίτσι στην Κρήτη, που έφερε σοβαρά τραύματα τα οποία παρέπεμπαν σε συστηματική κακοποίηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το παιδί από τα Χανιά αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, ενώ έχει ήδη αποσωληνωθεί, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία στους θεράποντες ιατρούς.

Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: Το χρονικό

Το 3χρονο παιδί στην Κρήτη, μετά το εξιτήριο από τη ΜΕΘ, αναμένεται να νοσηλευτεί σε θάλαμο της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, όπου θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό μέχρι να κριθεί ότι μπορεί να εξέλθει πλήρως από το νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε το απόγευμα της 21ης Μαΐου αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ. Έφερε αιμάτωμα στον εγκέφαλο και εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους γιατρούς.

Από την πρώτη στιγμή οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν ευρήματα που παρέπεμπαν ευθέως σε κακοποίηση, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς της οικογένειας ότι τα τραύματα προκλήθηκαν έπειτα από ατύχημα σε παιδική χαρά.

Κακοποίηση 3χρονης στην Κρήτη: Στη φυλακή η μητέρα του

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί η 25χρονη μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της, μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζουν πώς τραυματίστηκε η 3χρονη.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο παραμένει και η τύχη των τριών αδελφών του παιδιού, τα οποία απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενούνται εδώ και περίπου δέκα ημέρες στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων.

Πρόκειται για τρία αγόρια ηλικίας έξι μηνών, έξι ετών και οκτώ ετών, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάζονται νοσηλεία. Ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν στο νοσοκομείο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας για τη μεταφορά τους.

Με πληροφορίες από neakriti.gr