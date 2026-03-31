Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ: Προ των πυλών η κακοκαιρία «Erminio» - Κόκκινη προειδοποίηση για την Αττική

Επικαιροποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία «Erminio», που αναμένεται να πλήξει τη χώρα με ισχυρά φαινόμενα το επόμενο εικοσιτετράωρο.

Σύμφωνα με το έκτακτο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία «Erminio», αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα αύριο και την Πέμπτη, φέρνοντας ισχυρές και διαρκείς βροχές και καταιγίδες, πιθανώς με τοπικό χαλάζι.

Την Τετάρτη στην ανατολική Ελλάδα θα πνέουν άνεμοι 7-9 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα μέχρι 10 μποφόρ, ενώ παράλληλα δεν αποκλείονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τετάρτη:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές - βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

και την Πέμπτη:

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).