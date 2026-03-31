Ξεκινά η κακοκαιρία Erminio: Οι περιοχές που βρίσκονται σε Red Code - Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

Η κακοκαιρία Erminio θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας με έντονες βροχές και καταιγίδες.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν έως και τη 2α Απριλίου, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση για περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, δείχνουν ότι κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης, η κακοκαιρία θα επηρεάσει περισσότερο τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα. Από το μεσημέρι όμως και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Κακοκαιρία Erminio: Κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος αναφέρθηκε στον όγκο νερού που ενδέχεται να πέσει στην Αττική, κάνοντας λόγο για «αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών».

Συγκεκριμένα έγραψε στο Facebook:

«Έως 90 mm βροχής στην Αττική. Κρίσιμος παράγοντας η ένταση. Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών..." Τα προγνωστικά στοιχεία δίνουν για την Τετάρτη στην Αττική ύψη βροχής από 30 έως και 90 χιλιοστά με τάση να επηρεάζεται περισσότερο το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού.

Ο μεγαλύτερος όγκος νερού φαίνεται να πέφτει μετά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι το βράδυ. Το εύρος αυτό από μόνο του δεν είναι αμελητέο, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η ραγδαιότητα. Αν μέρος αυτής της βροχής πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα με εντάσεις της τάξης των 20-40 mm ανά ώρα ή και τοπικά υψηλότερες, τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο!

Υ.Γ : Τα στοιχεία συνεχώς θα επανεκτιμώνται».

Κακοκαιρία Erminio: Οι περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό

Οι περιοχές που θα βρίσκονται σε αυξημένη επικινδυνότητα (Red Code) το επόμενο 48ωρο είναι, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια:

Την Τετάρτη 1η Απριλίου:

Χαλκιδική - Πιερία - Ημαθία

Θεσσαλία - Σποράδες

Αττική - Βοιωτία

Εύβοια - Φθιώτιδα

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

Δωδεκάνησα

Την Πέμπτη 2 Απριλίου

Θεσσαλία

Χανιά και Νότια Κρήτη

Δυτική - Νότια Πελοπόννησος

Κακοκαιρία Erminio: Αναλυτικά ο καιρός από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 1η Απριλίου σύμφωνα με την ΕΜΥ

Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση, από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια), στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια πελάγη σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.