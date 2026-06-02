Πήλιο: Ακατάλληλο το πόσιμο νερό σε τρία χωριά - Τι εντοπίστηκε

Η απαγόρευση έχει τεθεί σε ισχύ από τις 29 Μαΐου - Η ανακοίνωση του δήμου Νότιου Πηλίου

Ακατάλληλο προς πόση έχει κριθεί από τις 29 Μαΐου το νερό σε τρία χωριά στο Νότιο Πήλιο, καθώς σύμφωνα με ενημέρωση του δήμου σε Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερι, με βάση τις τελευταίες χημικές αναλύσεις, διαπιστώθηκε υπέρβαση στην παραμετρική τιμή των ολικών τριαλογονομεθανίων (ΤΗΜ).

Μέχρι την ολοκλήρωση των νέων αναλύσεων το νερό στα συγκεκριμένα χωριά στο Νότιο Πήλιο, για προληπτικούς λόγους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση.

«Η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους και αντιδημάρχους, θα διανείμει δωρεάν εμφιαλωμένο νερό στους κατοίκους» κατέληξε η σχετικά ανακοίνωση για το νερό στο Νότιο Πήλιο.

Νότιο Πήλιο: Τι φέρεται να βρέθηκε στο νερό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρόβλημα με το νερό γνωστοποιήθηκε μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε η διεύθυνση δημόσιας υγείας στα τρία χωριά στο Νότιο Πήλιο.

Σε έναν από τους ελέγχους, χημικός πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι το νερό στους παραπάνω οικισμούς, ήταν ακατάλληλο για πόση. Άμεσα, ενημερώθηκε ο δήμος και στη συνέχεια εκδόθηκε η ανακοίνωση για την απαγόρευση, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ξεκινήσει από τις 29 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκε μία ουσία που «συνδυάζει» αλογόνο και μεθάνιο μαζί. Όπως έγινε γνωστό, η εύρεση της ουσίας προέκυψε μετά από χημική ένωση του χλωριού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, magnesianews.gr

