Αχαρνές: Σε σοβαρή κατάσταση 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τροχαίο με παράσυρση 3χρονης σημειώθηκε στις Αχαρνές.

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο χθες το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από χώρο στάθμευσης.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελίνας, στις Αχαρνές (Μενίδι) όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από γκαράζ το παρέσυρε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα την στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό εξόδου, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό και να παρασυρθεί.

Αχαρνές: Σε σοβαρή κατάσταση η 3χρονη

Από τη σύγκρουση το κοριτσάκι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της, ενώ η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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